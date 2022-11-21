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Сегодня днепрян ждет дождливая, но теплая погода

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Сегодня днепрян ждет дождливая, но теплая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью будет идти дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться. Утром температура воздуха +10°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 21 ноября:

  • После Михайлова дня земля начинает замерзать.
  • Утренний иней к снежной зиме, а туман — к теплой.
  • День ясный — жди в скором времени трескучих морозов.
  • Мокрый снег означает, что весна в следующем году выдастся дождливой.
  • Если на елках мало шишек, а на дубах много желудей — зима будет теплая.
  • Снегопад в этот день — к снежной Пасхе.
  • Если с утра мороз, то в декабре и январе снега много будет.

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