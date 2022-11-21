Сьогодні на дніпрян чекає дощова, але тепла погода

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Уночі буде йти дощ, який посилиться вранці, але до полудня він має припинитися. Вранці температура повітря +10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 21 листопада:
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