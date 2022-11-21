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Сьогодні на дніпрян чекає дощова, але тепла погода

Сьогодні 06:15
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Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Сьогодні на дніпрян чекає дощова, але тепла погода

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Уночі буде йти дощ, який посилиться вранці, але до полудня він має припинитися. Вранці температура повітря +10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 21 листопада:

  • Після дня Михайлова земля починає замерзати.
  • Ранковий іній до сніжної зими, а туман – до теплої.
  • День ясний – чекай незабаром тріскучих морозів.
  • Мокрий сніг означає, що весна наступного року буде дощовою.
  • Якщо на ялинках мало шишок – зима буде теплою.

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Новости Днепра про Сьогодні на дніпрян чекає дощова, але тепла погодаУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні на дніпрян чекає дощова, але тепла погодаРусский

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