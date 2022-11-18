Знак протесту: Шевченко йде із НОК через новий склад

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко покидає Національний олімпійський комітет України.

Своє рішення він пояснив незгодою з результатами виборів нового складу комітету.

Про це Шевченко написав у Facebook.

Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх, – зазначив він.

Слід зазначити, що 17 листопада на ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК новим президентом комітету обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. На асамблеї також обрали нових членів НОК на період 2022-2026 років, зокрема Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук, Лілію Подкопаєву.

Читайте також:

Українська

Автор: