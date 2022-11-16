У Павлограді планують відсвяткувати Новий рік з ялинкою

Як повідомили в міськраді Павлограда, Новий рік відсвяткують з ялинкою. Нещодавно в місті провели опитування і більшість містян висловилися за те, щоб в Павлограді встановили новорічне дерево.
Місцева влада зазначила, що вона буде невеликою та стоятиме не на центральній площі. Поставлять природню 8-метрову ялинку в сквері імені Шевченка. На це планують витратити 8 тисяч гривень. Прикраси для дерева вже є.
Зазначається, що ялинку встановлють перш за все для дітей.
Ми живемо в часи, коли коронавірус, війна, але для дітей повинно бути свято, – зазначив один з депутатів міськради.
Нагадаємо, у Дніпрі також проводилися опитування щодо встановлення ялинки на Новий рік. Більшість містян цю ідею не підтримала, тому в місті не будуть встановлювати новорічне дерево.
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