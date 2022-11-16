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У Павлограді планують відсвяткувати Новий рік з ялинкою

Сьогодні 13:27
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У Павлограді на Дніпропетровщині таки поставлять святкову ялинку в місті.

Новости Днепра про У Павлограді планують відсвяткувати Новий рік з ялинкою

Як повідомили в міськраді Павлограда, Новий рік відсвяткують з ялинкою. Нещодавно в місті провели опитування і більшість містян висловилися за те, щоб в Павлограді встановили новорічне дерево.

Місцева влада зазначила, що вона буде невеликою та стоятиме не на центральній площі. Поставлять природню 8-метрову ялинку в сквері імені Шевченка. На це планують витратити 8 тисяч гривень. Прикраси для дерева вже є.

Зазначається, що ялинку встановлють перш за все для дітей.

Ми живемо в часи, коли коронавірус, війна, але для дітей повинно бути свято, – зазначив один з депутатів міськради.

Нагадаємо, у Дніпрі також проводилися опитування щодо встановлення ялинки на Новий рік. Більшість містян цю ідею не підтримала, тому в місті не будуть встановлювати новорічне дерево.

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Новости Днепра про У Павлограді планують відсвяткувати Новий рік з ялинкоюУкраїнська

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