Кондитер із Дніпра зробив солодку сумочку Louis Vuitton (ФОТО)

Кондитер із Дніпра Дмитро Нікіфоренко продовжує створювати справжні кулінарні шедеври.

Цього разу він зробив торт у вигляді дизайнерської сумочки Louis Vuitton – виглядає дуже реалістично.

За словами кондитера, вага торта – 4,3 кг.

Усередині – шоколадний бісквіт, шоколадний крем “Шантільї”, крем Чіз та вишня.

Колекція солодких жіночих сумочок поповнилася новою моделлю, – зазначив Дмитро Нікіфоренко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кондитер із Дніпра зробив їстівну дизайнерську сумочку (ФОТО).

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