Кондитер із Дніпра зробив солодку сумочку Louis Vuitton (ФОТО)

Цього разу він зробив торт у вигляді дизайнерської сумочки Louis Vuitton – виглядає дуже реалістично.
За словами кондитера, вага торта – 4,3 кг.
Усередині – шоколадний бісквіт, шоколадний крем “Шантільї”, крем Чіз та вишня.
Колекція солодких жіночих сумочок поповнилася новою моделлю, – зазначив Дмитро Нікіфоренко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що кондитер із Дніпра зробив їстівну дизайнерську сумочку (ФОТО).
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