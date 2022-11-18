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Кондитер із Дніпра зробив солодку сумочку Louis Vuitton (ФОТО)

Сьогодні 19:27
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Кондитер із Дніпра Дмитро Нікіфоренко продовжує створювати справжні кулінарні шедеври.

Новости Днепра про Кондитер із Дніпра зробив солодку сумочку Louis Vuitton (ФОТО)

Цього разу він зробив торт у вигляді дизайнерської сумочки Louis Vuitton – виглядає дуже реалістично.

За словами кондитера, вага торта – 4,3 кг.

Новости Днепра про Кондитер із Дніпра зробив солодку сумочку Louis Vuitton (ФОТО)

Усередині – шоколадний бісквіт, шоколадний крем “Шантільї”, крем Чіз та вишня.

Новости Днепра про Кондитер із Дніпра зробив солодку сумочку Louis Vuitton (ФОТО)

Колекція солодких жіночих сумочок поповнилася новою моделлю, – зазначив Дмитро Нікіфоренко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кондитер із Дніпра зробив їстівну дизайнерську сумочку (ФОТО).

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Новости Днепра про Кондитер із Дніпра зробив солодку сумочку Louis Vuitton (ФОТО)Українська

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