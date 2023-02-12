Сбили: глава облсовета рассказал о вражеских дронах, которые вчера летели на Днепропетровщину

По его словам, на Днепропетровщине в эту ночь было спокойно.
Хотя и с сигналами воздушной тревоги, впрочем, без вражеских обстрелов и без атак, что бывает крайне редко, – отметил Лукашук.
И добавил, что вражеские дроны, которые вчера летели к нам, были сбиты силами ПВО на подлете к Днепропетровской области.
Спасибо нашим защитникам и защитницам за каждую минуту мира и покоя, – написал глава облсовета.
Напомним, сегодня в области свет не будут выключать. Если не произойдет перегрузка сетей, то весь день будем с электроэнергией.
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