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  • Сбили: глава облсовета рассказал о вражеских дронах, которые вчера летели на Днепропетровщину

Сбили: глава облсовета рассказал о вражеских дронах, которые вчера летели на Днепропетровщину

Сегодня 08:45
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Как прошла ночь в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Новости Днепра про Сбили: глава облсовета рассказал о вражеских дронах, которые вчера летели на Днепропетровщину

По его словам, на Днепропетровщине в эту ночь было спокойно.

Хотя и с сигналами воздушной тревоги, впрочем, без вражеских обстрелов и без атак, что бывает крайне редко, – отметил Лукашук.

И добавил, что вражеские дроны, которые вчера летели к нам, были сбиты силами ПВО на подлете к Днепропетровской области.

Спасибо нашим защитникам и защитницам за каждую минуту мира и покоя, – написал глава облсовета.

Напомним, сегодня в области свет не будут выключать. Если не произойдет перегрузка сетей, то весь день будем с электроэнергией.

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Новости Днепра про Сбили: глава облсовета рассказал о вражеских дронах, которые вчера летели на ДнепропетровщинуУкраїнська Новости Днепра про Сбили: глава облсовета рассказал о вражеских дронах, которые вчера летели на ДнепропетровщинуРусский

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