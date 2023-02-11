В Днепре 12 февраля планируют не выключать свет весь день

В Днепре 12 февраля не будут выключать свет.

Как сообщили в ДТЭК, на 12 февраля Укрэнерго не давало ограничений на потребление электричества для нашей области.

Потому завтра весь день не будут выключать свет. Однако в случае перегрузки сетей могут быть ограничения по стабилизационным графикам. Поэтому лучше одновременно не включать мощные приборы.

Однако, на всякий случай, в часы запланированных отключений не пользуйтесь лифтом.

Не будет ограничений также в Киеве, Киевской и Одесской областях.

Напомни, ранее в ЦЭК сообщили о внедрении нового графика плановых отключений, а в Укрэнерго назвали дату, когда в Днепре и области будут измерять фактическое потребление электроэнергии и не будут действовать лимиты.

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