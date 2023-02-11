В Днепре на середине замерзшей реки появился рыбацкий городок (ФОТО)

В Днепре на лед вышли несколько десятков рыбаков.

Об этом сообщает Dnepr.info.

Днепровские рыбаки продолжают «штурмовать» замерзшую реку. В субботу несколько десятков ценителей зимней рыбалки вышли на лед посреди реки.

Если бы каждый из них прихватил палатку, можно было бы обустроить рыбацкий городок посреди реки. Заметим, что сейчас лед достаточно тонкий, поэтому лучше отложить поход на рыбалку до более сильных морозов.

Напомним, ранее на Победе заметили десятки рыбаков, вышедших на едва замерзший лед. А недавно в сквере “Прибрежном” дети катались на самокатах посреди реки и объезжали прорубленные лунки.

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