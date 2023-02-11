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В центре Днепра вырос зефирный лес и гуляет пряник-гигант (ФОТО)

Сегодня 18:39
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В Днепре на Яворницкого вырос зефирный лес.

Новости Днепра про В центре Днепра вырос зефирный лес и гуляет пряник-гигант (ФОТО)

Об этом сообщает Dnepr.info.

Так, на проспекте Дмитрия Яворницкого возле одной из кондитерских «вырос» зефирный лес. Четыре декоративных дерева поставили у входа в известный магазин сладостей.

Высота сказочных деревьев больше двух метров. Вместо яблок или апельсинов на них растет зефир.

Недалеко от леса, чуть дальше по проспекту, возле кофейни можно увидеть гигантского пряника. Высота сладкого человечка больше метра. Рядом с ним огромный капкейк и снежный шар, внутри которого маленькая розовая избушка с садом.

Новости Днепра про В центре Днепра вырос зефирный лес и гуляет пряник-гигант (ФОТО)

Весьма интересная локация для фото. Пряник приветливо зазывает посетителей в кафе.

Новости Днепра про В центре Днепра вырос зефирный лес и гуляет пряник-гигант (ФОТО)

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Новости Днепра про В центре Днепра вырос зефирный лес и гуляет пряник-гигант (ФОТО)Українська Новости Днепра про В центре Днепра вырос зефирный лес и гуляет пряник-гигант (ФОТО)Русский

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