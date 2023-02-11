В центре Днепра вырос зефирный лес и гуляет пряник-гигант (ФОТО)

В Днепре на Яворницкого вырос зефирный лес.

Об этом сообщает Dnepr.info.

Так, на проспекте Дмитрия Яворницкого возле одной из кондитерских «вырос» зефирный лес. Четыре декоративных дерева поставили у входа в известный магазин сладостей.

Высота сказочных деревьев больше двух метров. Вместо яблок или апельсинов на них растет зефир.

Недалеко от леса, чуть дальше по проспекту, возле кофейни можно увидеть гигантского пряника. Высота сладкого человечка больше метра. Рядом с ним огромный капкейк и снежный шар, внутри которого маленькая розовая избушка с садом.

Весьма интересная локация для фото. Пряник приветливо зазывает посетителей в кафе.

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