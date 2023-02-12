Збили: голова облради розповів про ворожі дрони, які вчора летіли на Дніпропетровщину

За його словами, на Дніпропетровщині цієї ночі було спокійно.
Хоч і з сигналами повітряної тривоги, втім без ворожих обстрілів і без атак, що буває вкрай рідко, – зазначив Лукашук.
Та додав, що ворожі дрони, які вчора летіли до нас, були збиті силами ППО на підльоті до Дніпропетровської області.
Подяка нашим захисникам і захисницям за кожну хвилину миру та спокою, – написав голова облради.
Нагадаємо, сьогодні в області світло не вимикатимуть. Якщо не станеться перевантаження мереж, весь день будемо з електроенергією.
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