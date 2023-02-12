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  • Збили: голова облради розповів про ворожі дрони, які вчора летіли на Дніпропетровщину

Збили: голова облради розповів про ворожі дрони, які вчора летіли на Дніпропетровщину

Сьогодні 08:45
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Про те, як пройшла ніч у Дніпропетровській області, розповів Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Новости Днепра про Збили: голова облради розповів про ворожі дрони, які вчора летіли на Дніпропетровщину

За його словами, на Дніпропетровщині цієї ночі було спокійно.

Хоч і з сигналами повітряної тривоги, втім без ворожих обстрілів і без атак, що буває вкрай рідко, – зазначив Лукашук.

Та додав, що ворожі дрони, які вчора летіли до нас, були збиті силами ППО на підльоті до Дніпропетровської області.

Подяка нашим захисникам і захисницям за кожну хвилину миру та спокою, – написав голова облради.

Нагадаємо, сьогодні в області світло не вимикатимуть. Якщо не станеться перевантаження мереж, весь день будемо з електроенергією.

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Новости Днепра про Збили: голова облради розповів про ворожі дрони, які вчора летіли на ДніпропетровщинуУкраїнська

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