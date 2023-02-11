«Местячковый Бэнкси»: в Днепре ищут создателя загадочного уличного гнома (ФОТО)

На улице Святослава Храброго заметили загадочное произведение стрит-арта. Скульптура появилась вблизи одного из кафе и привлекла жителей города.
Своей находкой поделился в своем Facebook Сергей Белый.
Странная скульптура стоит у дерева и словно «вросла» в него. Арт напоминает садового гнома или девочку-волшебницу. Из чего сделана фигура, непонятно. С первого взгляда кажется, что она изготовлена из глины, песка или даже грязи. В комментариях предполагают, что это собственность кофейни напротив.
Замечательная архитектор и учительница Olga Slavinsky заметила на улице вот такое произведение уличного искусства и прислала фото Pavlo SlavinskyiА на вопрос: «Где это?» — нарисовала такую карту (а это уже отдельная эстетика!)
Вот что значит старая школа… Да я о чем! Хотим узнать, кто автор этого произведения, чтобы как минимум поаплодировать и поблагодарить!Это вам не на фасадах непонятную х… рисовать. Это классно!
Так что если кто-то знает автора, подскажите, пожалуйста, — написал Сергей Белый.
Нашла фигургу архитектор и преподаватель Olga Slavinsky.
Она же нарисовала карту с местонахождением произведения искусства. До загадки уровня «кто такой Бэнкси» конечно не дотягивает, но все равно интересно, кто автор этого стрит-арта.
Для справки: Бэнкси — псевдоним скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена. Известность получил благодаря своему стрит-арту на острые социальные темы. Ранее мы писали, что Бэнкси нарисовал гимнастку на разрушенном доме в Бородянке.
Напомним, в центре Днепра вырос зефирный лес и гуляет гигантский пряник.
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