Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Местячковый Бэнкси»: в Днепре ищут создателя загадочного уличного гнома (ФОТО)

«Местячковый Бэнкси»: в Днепре ищут создателя загадочного уличного гнома (ФОТО)

Сегодня 20:02
просмотров

В Днепре ищут автора загадочной скульптуры.

Новости Днепра про

На улице Святослава Храброго заметили загадочное произведение стрит-арта. Скульптура появилась вблизи одного из кафе и привлекла жителей города.

Своей находкой поделился в своем Facebook Сергей Белый.

Странная скульптура стоит у дерева и словно «вросла» в него. Арт напоминает садового гнома или девочку-волшебницу. Из чего сделана фигура, непонятно. С первого взгляда кажется, что она изготовлена из глины, песка или даже грязи. В комментариях предполагают, что это собственность кофейни напротив.

Замечательная архитектор и учительница Olga Slavinsky заметила на улице вот такое произведение уличного искусства и прислала фото Pavlo Slavinskyi
А на вопрос: «Где это?» — нарисовала такую карту (а это уже отдельная эстетика!)
Вот что значит старая школа… Да я о чем! Хотим узнать, кто автор этого произведения, чтобы как минимум поаплодировать и поблагодарить!
Это вам не на фасадах непонятную х… рисовать. Это классно!
Так что если кто-то знает автора, подскажите, пожалуйста, — написал Сергей Белый.
 

Новости Днепра про

Нашла фигургу архитектор и преподаватель Olga Slavinsky.

Она же нарисовала карту с местонахождением произведения искусства. До загадки уровня «кто такой Бэнкси» конечно не дотягивает, но все равно интересно, кто автор этого стрит-арта.

Новости Днепра про

Для справки: Бэнкси — псевдоним скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена. Известность получил благодаря своему стрит-арту на острые социальные темы. Ранее мы писали, что Бэнкси нарисовал гимнастку на разрушенном доме в Бородянке.

Напомним, в центре Днепра вырос зефирный лес и гуляет гигантский пряник.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре 12 февраля планируют не выключать свет весь день
    Новости Днепра
    Сегодня 20:35
    В Днепре 12 февраля планируют не выключать свет весь день

    В Днепре 12 февраля не будут выключать свет.

    Летят «мопеды»: в Днепре и области снова угроза применения «Шахедов»
    Новости Днепра
    Сегодня 19:07
    Летят «мопеды»: в Днепре и области снова угроза применения «Шахедов»

    В Днепре снова угроза атаки "Шахедами".

    В центре Днепра вырос зефирный лес и гуляет пряник-гигант (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 18:39
    В центре Днепра вырос зефирный лес и гуляет пряник-гигант (ФОТО)

    В Днепре на Яворницкого вырос зефирный лес.

    В Днепре на середине замерзшей реки появился рыбацкий городок (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:58
    В Днепре на середине замерзшей реки появился рыбацкий городок (ФОТО)

    В Днепре на лед вышли несколько десятков рыбаков.

    Последние новости

    В Днепре 12 февраля планируют не выключать свет весь день
    В Днепре 12 февраля планируют не выключать свет весь день

    В Днепре 12 февраля не будут выключать свет.

    Сегодня 20:35
    0
    просмотров
    Летят «мопеды»: в Днепре и области снова угроза применения «Шахедов»
    Летят «мопеды»: в Днепре и области снова угроза применения «Шахедов»

    В Днепре снова угроза атаки "Шахедами".

    Сегодня 19:07
    просмотров
    В центре Днепра вырос зефирный лес и гуляет пряник-гигант (ФОТО)
    В центре Днепра вырос зефирный лес и гуляет пряник-гигант (ФОТО)

    В Днепре на Яворницкого вырос зефирный лес.

    Сегодня 18:39
    просмотров
    В Днепре на середине замерзшей реки появился рыбацкий городок (ФОТО)
    В Днепре на середине замерзшей реки появился рыбацкий городок (ФОТО)

    В Днепре на лед вышли несколько десятков рыбаков.

    Сегодня 17:58
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине в кафе произошла резня
    На Днепропетровщине в кафе произошла резня

    В Каменском произошла резня в кафе.

    Сегодня 17:26
    просмотров
    Молния попала в статую Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро: зрелищные фотографии
    Молния попала в статую Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро: зрелищные фотографии

    В Бразилии молния попала в статую Христа-Спасителя

    Сегодня 16:42
    просмотров
    21-летний житель Днепра ограбил 84-летнюю бабушку
    21-летний житель Днепра ограбил 84-летнюю бабушку

    В Днепре из дома 84-летней женщины украли ноутбук.

    Сегодня 16:00
    0
    просмотров
    В части Днепра внедрят новый график отключений света
    В части Днепра внедрят новый график отключений света

    Для части днепрян сменили график отключений света.

    Сегодня 15:17
    просмотров
    В Днепре выбросили на улицу беременную хаски с щенками
    В Днепре выбросили на улицу беременную хаски с щенками

    В Днепре хаски с щенками просидел на улице две недели.

    Сегодня 14:40
    просмотров
    Мелеет со скоростью 2 см в сутки: СМИ опубликовали спутниковые фото Каховского водохранилища
    Мелеет со скоростью 2 см в сутки: СМИ опубликовали спутниковые фото Каховского водохранилища

    Россияне хотят создать экологическую катастрофу на оккупированной части юга Украины.

    Сегодня 14:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх