Сборная Украины одолела Северную Македонию в отборе к Евро-24

Сборная Украины по футболу в Праге не без проблем одолела Северную Македонию.

Желто-синие сегодня с самого начала устроили давления на ворота Димитриевски, но ударам украинцев не хватало точности.

Несколько хороших моментов было у Довбика и Мудрика, а счет открыл с помощью рикошета Судаков.

Македонцы сразу «проснулись» и нанесли два очень неплохих удара по воротам Трубина. Выстрелы Ашковского и Миовского заблокировал кипер Бенфики.

Во втором тайме матч проходил под контролем подопечных Реброва, однако забить никак не удавалось.

Основным расточителем моментов выступил Михаил Мудрик. Игрок Челси постоянно не мог попасть в ворота с выгодных позиций и провел очень слабый матч.

Уже в дополнительное время Караваев прекрасным ударом перебросил вышедшего в центральный круг вратаря македонцев, который ждал шанса на стандарт.

Победа позволила сборной сохранить шансы на поездку в Германию.

Україна — Північна Македонія 2:0

Голи: Судаков, 30, Караваєв, 90+5

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