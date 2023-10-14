Жовто-сині сьогодні з самого початку вдалися до тиску воріт Дімітрієвскі, але ударам українців не вистачало влучності.
Декілька гарних моментів були у Довбика та Мудрика, а рахунок відкрив із допомогою рикошету Судаков.
Македонці одразу “прокинулися” і нанесли два дуже непоганих удари по воротах Трубіна. Постріли Ашковського і Міовського заблокував кіпер Бенфіки.
У другому таймі матч проходив під контролем підопічних Реброва, проте забити ніяк не вдавалося.
Основним марнотратником виступив Михайло Мудрик. Гравець Челсі щоразу не міг попасти у ворота, та загалом провів дуже слабкий матч.
Вже у додатковий час Караваєв прекрасним ударом перекинув воротаря македонців, який вже вийшов до центрального кола, шукаючи шансів на кутовий.
Перемога дозволила збірній зберігти шанси на поїздку в Німеччину.
Україна — Північна Македонія 2:0
Голи: Судаков, 30, Караваєв, 90+5
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