Збірна України здолала Північну Македонію у відборі до Євро-24 - Днепр Инфо
Збірна України здолала Північну Македонію у відборі до Євро-24
просмотров
Сегодня 18:47

Збірна України по футболу у Празі не без проблем здолала Північну Македонію.

Новости Днепра про Збірна України здолала Північну Македонію у відборі до Євро-24

Жовто-сині сьогодні з самого початку вдалися до тиску воріт Дімітрієвскі, але ударам українців не вистачало влучності.

Декілька гарних моментів були у Довбика та Мудрика, а рахунок відкрив із допомогою рикошету Судаков.

Македонці одразу “прокинулися” і нанесли два дуже непоганих удари по воротах Трубіна. Постріли Ашковського і Міовського заблокував кіпер Бенфіки.

У другому таймі матч проходив під контролем підопічних Реброва, проте забити ніяк не вдавалося. 

Основним марнотратником виступив Михайло Мудрик. Гравець Челсі щоразу не міг попасти у ворота, та загалом провів дуже слабкий матч.

Вже у додатковий час Караваєв прекрасним ударом перекинув воротаря македонців, який вже вийшов до центрального кола, шукаючи шансів на кутовий.

Перемога дозволила збірній зберігти шанси на поїздку в Німеччину.

Україна — Північна Македонія 2:0
Голи: Судаков, 30, Караваєв, 90+5

Читайте також:

Новости Днепра про Збірна України здолала Північну Македонію у відборі до Євро-24Українська

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

В Україні закликають скасувати перехід на зимовий час, щоб заощадити електроенергію
Новини Дніпра
Вчера 09:00
В Україні закликають скасувати перехід на зимовий час, щоб заощадити електроенергію

Традиційно щоосені Україна переходить на зимовий час.

В Україну суне холодяка: яка погода буде в Дніпрі
Новини Дніпра
12.10.2023 18:03
В Україну суне холодяка: яка погода буде в Дніпрі

Готуйте теплі речі!

Ідентифікували всіх загиблих внаслідок удару по кафе на Харківщині: росіяни вбили 59 людей
новини України
12.10.2023 13:28
Ідентифікували всіх загиблих внаслідок удару по кафе на Харківщині: росіяни вбили 59 людей

5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського…

Відома телеведуча отримала нову підозру: підтримує та пропагує окупацію України
новини України
12.10.2023 12:33
Відома телеведуча отримала нову підозру: підтримує та пропагує окупацію України

Служба безпеки України повідомила про ще одну підозру колишній ведучій…