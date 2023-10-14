Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре кондитер сделал торт в виде фэнтези-романа писателя Терри Пратчетта

В Днепре кондитер сделал торт в виде фэнтези-романа писателя Терри Пратчетта

Сегодня 17:41
просмотров

Днепровский кондитер Дмитрий Никифоренко продолжает готовить десерты необычной формы.

Новости Днепра про В Днепре кондитер сделал торт в виде фэнтези-романа писателя Терри Пратчетта

На этот раз кондитер изготовил десерт в виде романа «Пирамиды» популярного писателя Терри Пратчетта.

Вес торта почти 5 кг, дополнительно кондитер изготовил мышку и телефон с наушниками.

Все части сладкой композиции съедобны. Начинка состоит из сливочного бисквита, крем Чиза, малинового конфи и бананово-апельсинового курда.

Роман входит в популярнейший цикл «Плоский мир», который написан в жанре юмористического фэнтези.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре кондитер сделал торт в виде фэнтези-романа писателя Терри ПратчеттаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре кондитер сделал торт в виде фэнтези-романа писателя Терри ПратчеттаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Некоторых студентов могут мобилизировать — Минобразования
Новости Украины
Сегодня 16:56
Некоторых студентов могут мобилизировать — Минобразования

Речь идет о небольшой группе студентов из вузов.

Ему останется 26 навсегда: на фронте погиб житель Днепропетровщины
Новости Днепра
Сегодня 15:10
Ему останется 26 навсегда: на фронте погиб житель Днепропетровщины

На фронте погиб житель Днепропетровщины из села Чкалово, что на…

На Днепропетровщине мужчина избил 66-летнюю мать до смерти
Новости Днепра
Сегодня 14:54
На Днепропетровщине мужчина избил 66-летнюю мать до смерти

В городе Кривой Рог Днепропетровской области мужчина убил 66-летнюю мать.

Часть урожая успели утащить: в Днепре в парке Глобы теперь растет кукуруза
Новости Днепра
Сегодня 13:48
Часть урожая успели утащить: в Днепре в парке Глобы теперь растет кукуруза

В Днепре в парке Глобы уродилась кукуруза.

Последние новости

Некоторых студентов могут мобилизировать — Минобразования
Некоторых студентов могут мобилизировать — Минобразования

Речь идет о небольшой группе студентов из вузов.

Сегодня 16:56
4
просмотров
Ему останется 26 навсегда: на фронте погиб житель Днепропетровщины
Ему останется 26 навсегда: на фронте погиб житель Днепропетровщины

На фронте погиб житель Днепропетровщины из села Чкалово, что на Никопольщине.

Сегодня 15:10
2
просмотров
На Днепропетровщине мужчина избил 66-летнюю мать до смерти
На Днепропетровщине мужчина избил 66-летнюю мать до смерти

В городе Кривой Рог Днепропетровской области мужчина убил 66-летнюю мать.

Сегодня 14:54
6
просмотров
Часть урожая успели утащить: в Днепре в парке Глобы теперь растет кукуруза
Часть урожая успели утащить: в Днепре в парке Глобы теперь растет кукуруза

В Днепре в парке Глобы уродилась кукуруза.

Сегодня 13:48
4
просмотров
В полиции рассказали о последствиях артиллерийских обстрелов Никополя
В полиции рассказали о последствиях артиллерийских обстрелов Никополя

Вчера под обстрелом тяжелой артиллерии и БПЛА был Никопольский район.

Сегодня 12:48
3
просмотров
ГБР подозревает бывшего командира в/ч из Днепра в незаконном отчуждении павильонов на набережной
ГБР подозревает бывшего командира в/ч из Днепра в незаконном отчуждении павильонов на набережной

Бывший командир воинской части из Днепра подозревается в незаконном отчуждении двух крупных торговых павильонов на набережной города.

Сегодня 12:04
4
просмотров
В Днепре «заминировали» детский сад и IT академию
В Днепре «заминировали» детский сад и IT академию

За прошедшие сутки поступило два сообщения о заминировании в Днепре.

Сегодня 10:36
3
просмотров
На Днепропетровщине из грузовика из-за ДТП вылилось 500 литров горючего
На Днепропетровщине из грузовика из-за ДТП вылилось 500 литров горючего

Серьезное ДТП произошло в пгт Покровское Синельниковского района.

Сегодня 09:55
4
просмотров
В Днепропетровской области во время пожара обнаружили тело человека
В Днепропетровской области во время пожара обнаружили тело человека

Вчера поздно вечером в поселке Беленщина Каменского района произошел пожар.

Сегодня 08:57
3
просмотров
Погода на 14 октября: в Днепре пасмурно, но без осадков
Погода на 14 октября: в Днепре пасмурно, но без осадков

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх