В Днепре кондитер сделал торт в виде фэнтези-романа писателя Терри Пратчетта

Днепровский кондитер Дмитрий Никифоренко продолжает готовить десерты необычной формы.

На этот раз кондитер изготовил десерт в виде романа «Пирамиды» популярного писателя Терри Пратчетта.

Вес торта почти 5 кг, дополнительно кондитер изготовил мышку и телефон с наушниками.

Все части сладкой композиции съедобны. Начинка состоит из сливочного бисквита, крем Чиза, малинового конфи и бананово-апельсинового курда.

Роман входит в популярнейший цикл «Плоский мир», который написан в жанре юмористического фэнтези.

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