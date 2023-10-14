В Днепре кондитер сделал торт в виде фэнтези-романа писателя Терри Пратчетта

На этот раз кондитер изготовил десерт в виде романа «Пирамиды» популярного писателя Терри Пратчетта.
Вес торта почти 5 кг, дополнительно кондитер изготовил мышку и телефон с наушниками.
Все части сладкой композиции съедобны. Начинка состоит из сливочного бисквита, крем Чиза, малинового конфи и бананово-апельсинового курда.
Роман входит в популярнейший цикл «Плоский мир», который написан в жанре юмористического фэнтези.
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