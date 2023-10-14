У Дніпрі кондитер зробив торт у вигляді фентезі-роману письменника Террі Пратчетта

Цього разу кондитер зробив десерт у вигляді роману “Піраміди” популярного письменника Террі Пратчетта.
Вага торта майже 5 кг, додатково кондитер зробив мишку та телефон з навушниками.
Усі частини солодкої композиції їстівні. Начинка складається з вершкового бісквіта, крем Чіза, малинового конфі та бананово-апельсинового курда.
Роман входить до популярного циклу “Плаский світ”, який написаний у жанрі гумористичного фентезі.
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