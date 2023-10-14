Некоторых студентов могут мобилизировать — Минобразования

Речь идет о небольшой группе студентов из вузов.

Об этом написано в разъяснении Министерства образования и науки Украины.

Если студент не имеет другой уважительной причины, находясь в академотпуске, его могут призвать в ряды ВСУ.

В случае призыва такие люди имеют право на дополнительные академотпуска.

Студенты-бюджетники также могут возобновиться на обучение с возможностью дальнейшего перевода на бюджетные места при их наличии.

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