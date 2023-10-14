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Йому залишиться 26 назавжди: на фронті загинув мешканець Дніпропетровщини

Сьогодні 15:10
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На фронті загинув мешканець Дніпропетровщини із села Чкалове, що на Нікопольщині.

Новости Днепра про Йому залишиться 26 назавжди: на фронті загинув мешканець Дніпропетровщини

Про це повідомив Чкаловський старостат у Facebook.

З сумом повідомляємо, що 10 жовтня 2023 року, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави від рук російських окупантів, біля села Кліщіївка, Донецької області, героїчно загинув наш односельчанин Заслонов Артем Вікторович, – сказано у дописі.

Чоловік був у складі 93-ї ОМБР “Холодний Яр”, де служив як старший водій – гранатометник.

Чоловік грав у місцевому ФК “Чкалове” на любительскому рівні та закінчив професійний ліцей за фахом електрозварювальник. 

Редакція висловлює глибокі співчуття родині та близьким Героя.

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Новости Днепра про Йому залишиться 26 назавжди: на фронті загинув мешканець ДніпропетровщиниУкраїнська

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