Про це написано у роз’ясненні Міністерства освіти та науки України.
Якщо студент не має іншої поважної причини перебуваючи в академвідпустці, його можуть призвати до лав ЗСУ.
У разі призову такі люди мають право на додаткові академвідпуски.
Студенти-бюджетники також можуть поновитися на навчання із можливістю подальшого переведення на бюджетні місця у разі їх наявності.
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