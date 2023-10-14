Деяких студентів можуть мобілізувати – Міносвіти

Йдеться про невелику групу студентів з вишів.

Про це написано у роз’ясненні Міністерства освіти та науки України.

Якщо студент не має іншої поважної причини перебуваючи в академвідпустці, його можуть призвати до лав ЗСУ.

У разі призову такі люди мають право на додаткові академвідпуски.

Студенти-бюджетники також можуть поновитися на навчання із можливістю подальшого переведення на бюджетні місця у разі їх наявності.

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