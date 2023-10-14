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  • Частину врожаю встигли поцупити: у Дніпрі у парку Глоби тепер росте кукурудза

Частину врожаю встигли поцупити: у Дніпрі у парку Глоби тепер росте кукурудза

Сьогодні 13:48
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У Дніпрі у парку Глоби вродила кукурудза.

Новости Днепра про Частину врожаю встигли поцупити: у Дніпрі у парку Глоби тепер росте кукурудза

Новости Днепра про Частину врожаю встигли поцупити: у Дніпрі у парку Глоби тепер росте кукурудза

Містяни вже давно звикли, що у парку постійно росте щось їстівне, тепер несподівано вродила кукурудза.

Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро обласний.

Ще раніше між кущами розрослися кабачки та гарбуз.

У Департаменті парків та рекреацій заявили, що спеціально овочі ніхто не розсаджував. 

Швидше за все насіння з’явилось і дало врожаї завдяки птахам.

У департаменті дбають за садом, але хтось вже встиг поцупити декілька качанів. 

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Новости Днепра про Частину врожаю встигли поцупити: у Дніпрі у парку Глоби тепер росте кукурудзаУкраїнська Новости Днепра про Частину врожаю встигли поцупити: у Дніпрі у парку Глоби тепер росте кукурудзаРусский

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