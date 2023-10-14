Частину врожаю встигли поцупити: у Дніпрі у парку Глоби тепер росте кукурудза

Містяни вже давно звикли, що у парку постійно росте щось їстівне, тепер несподівано вродила кукурудза.
Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро обласний.
Ще раніше між кущами розрослися кабачки та гарбуз.
У Департаменті парків та рекреацій заявили, що спеціально овочі ніхто не розсаджував.
Швидше за все насіння з’явилось і дало врожаї завдяки птахам.
У департаменті дбають за садом, але хтось вже встиг поцупити декілька качанів.
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Козенко Антон
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