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У поліції розповіли про наслідки артилерійського обстрілу Нікополя

Сьогодні 12:48
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Вчора під обстрілом важкої артилерії та БпЛА був Нікопольський район.

Новости Днепра про У поліції розповіли про наслідки артилерійського обстрілу Нікополя

Про наслідки обстрілів розповіли у пресслужбі Нацполіції.

Пошкоджено комунальне підприємство, дев’ять приватних будинків, три господарчі споруди, автотранспорт, службовий автомобіль рятувальників, паркани та лінії електромереж, – йдеться у повідомленні.

В багатьох приміщеннях потрощені стекла та є інші руйнування. 

Ми нещодавно повідомляли про постраждалих працівників ДСНС, на місці обстрілу.

Пошкодженні приватні підприємства, агроспоруди та автомобіль.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

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Новости Днепра про У поліції розповіли про наслідки артилерійського обстрілу НікополяУкраїнська

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