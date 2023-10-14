У поліції розповіли про наслідки артилерійського обстрілу Нікополя

Вчора під обстрілом важкої артилерії та БпЛА був Нікопольський район.

Про наслідки обстрілів розповіли у пресслужбі Нацполіції.

Пошкоджено комунальне підприємство, дев’ять приватних будинків, три господарчі споруди, автотранспорт, службовий автомобіль рятувальників, паркани та лінії електромереж, – йдеться у повідомленні.

В багатьох приміщеннях потрощені стекла та є інші руйнування.

Ми нещодавно повідомляли про постраждалих працівників ДСНС, на місці обстрілу.

Пошкодженні приватні підприємства, агроспоруди та автомобіль.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

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