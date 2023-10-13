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У Дніпрі на Червоному Камені лунали “вибухи”

Сьогодні 22:03
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Мешканців Червоного Каменю налякали звуками салюту.

Новости Днепра про У Дніпрі на Червоному Камені лунали

Схоже, у Дніпрі хтось святкував п’ятницю 13-е салютами. Як повідомляють очевидці, звуки піротехніки було чути на Червоному Камені. Кілька гучних залпів та яскраві вогні зазняли на камеру. Наприкінці відео чути чийсь крик. Ймовірно, це хтось намагається пояснити сусідам, що запускати салюти під час війни у прифронтовому регіоні не дуже вдала ідея. 

Зауважимо, що під час війни запускати салюти заборонено. Відповідний законопроєкт ухвалили у квітні 2023 року. 

Законом забороняється використання будь-яких феєрверків, зокрема салютів та петард, та проведення будь-яких заходів з використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин (крім сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1

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