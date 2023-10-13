У Нікополі під час повторного обстрілу росіян постраждали рятувальники

Від ранку вони обстрілюють Нікополь. Опівдні через чергову атаку спалахнула пожежа – на тимчасовій зупинці горів мікроавтобус.
На місце прибули рятувальники, щоб загасити полум’я, але в цей час росіяни завдали повторного обстрілу.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
На жаль, двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Їх госпіталізували до лікарні.
Також пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вранці на Дніпропетровщині пролунав вибух: що відомо.
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