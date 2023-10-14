На Дніпропетровщині під час пожежі виявили тіло людини

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце оперативно приїхали рятувальники з міста Вільногірськ.
Виявилося, що у приватному одноповерховому житловому будинку йде густий дим.
Бригада пожежників у захисних масках почала тушіння, під час якого виявили обгоріле тіло людини.
Пожежу загасили за годину, подробиці інциденту з’ясовуються.
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Козенко Антон
Автор:
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