В Днепропетровской области во время пожара обнаружили тело человека

Бригада пожарных в защитных масках начала тушение, во время которого обнаружили обгоревшее тело человека.

Оказалось, что в частном одноэтажном жилом доме идет густой дым.

На место оперативно приехали спасатели из города Вольногорск.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Первые дома на современной улице Мечникова в Днепре стали появляться…

В Днепре показали первый ломбард в городе, проработавший почти столетие.

В Днепре раскрыли тайну озера, расположенного посреди жилых кварталов.