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В Днепропетровской области во время пожара обнаружили тело человека

Сегодня 08:57
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Вчера поздно вечером в поселке Беленщина Каменского района произошел пожар.

Новости Днепра про В Днепропетровской области во время пожара обнаружили тело человека

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно приехали спасатели из города Вольногорск.

Оказалось, что в частном одноэтажном жилом доме идет густой дым.

Бригада пожарных в защитных масках начала тушение, во время которого обнаружили обгоревшее тело человека.

Пожар потушили через час, подробности инцидента выясняются.

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