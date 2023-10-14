В Днепропетровской области во время пожара обнаружили тело человека

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место оперативно приехали спасатели из города Вольногорск.
Оказалось, что в частном одноэтажном жилом доме идет густой дым.
Бригада пожарных в защитных масках начала тушение, во время которого обнаружили обгоревшее тело человека.
Пожар потушили через час, подробности инцидента выясняются.
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Козенко Антон
Автор:
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