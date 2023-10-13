В Днепре на Красном Камне звучали «взрывы»

Жителей Красного Камня испугали звуками салюта.

Похоже, в Днепре кто-то праздновал пятницу 13 салютами. Как сообщают очевидцы, звуки пиротехники были слышны на Красном Камне. Несколько громких залпов и яркие огни сняли на камеру. В конце видео слышен чей-то крик. Вероятно, кто-то пытается объяснить соседям, что запускать салюты во время войны в прифронтовом регионе не очень удачная идея.

Заметим, что во время войны запускать салюты запрещено. Соответствующий законопроект был принят в апреле 2023 года.

Законом запрещается использование каких-либо фейерверков, в частности салютов и петард, и проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ (кроме сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F1

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