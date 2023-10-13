Мэр Новомосковска обещает «вознаграждение» за пойманных «варваров», ворующих розы

На варваров пожаловался городской голова Новомосковска Сергей Резник.
По словам мэра, кто-то похитил 23 куста роз, которые высадили в центре Новомосковска.
Просто нет слов… Коммунальные службы каждый день без устали работают, надеясь, что жители города смогут насладиться их стараниями. Однако в городе, к сожалению, много еще варваров, дикарей. Сегодня мне сообщили о нескольких изуродованных городских клумбах. Было вырвано около 23 кустов роз. Можно только представить внутреннее состояние людей, которые создавали клумбы, высаживали цветы и заботились о них, — пишет мэр.
Кроме этого, он пообещал «поощрение» тем, кто поймает вандалов, уничтожающих городское имущество.
Когда мы научимся ценить труд других? Риторические вопросы. Надежды на изменение отношения к чужому труду в очередной раз оказались тщетными. Я предлагаю лично от себя поощрение за каждого сданного коммунальным службам или полиции такого подонка или группы тех, кто вредит городу! Не исключаю, что кто-то намеренно делает так, чтобы городу был жаль, — пишет Сергей Резник.
Напомним, в Днепре подростки-вандалы на глазах у своих родителей разобрали «на дрова» деревянный забор на Победе.
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