Юноши избили и обворовали жителя Каменского, вышедшего утром купить сигареты

В Каменском юноши ограбили взрослого мужчину

Мужчина вышел утром купить сигарет, но на него напали молодые ребята.

Преступление произошло под утро 12 октября, уточнили в областной полиции. 47-летний мужчина выбрался на улицу, чтобы купить сигарету в киоске возле дома. Вскоре к нему подошли юноши, которые попросили закурить. Горожанин угостил их табаком, за это молодые люди его ударили, а когда пострадавший упал — забрали золотой браслет, часы, деньги и кольцо.

После этого юноши скрылись, а мужчина обратился к участковому.

Впоследствии хулиганов разыскали. Нападающими оказались местные юноши, 17 и 20 лет. Подростка ранее судили за грабеж. Похищенные вещи у них изъяли. Обеим объявили о подозрении в совершении кражи и взяли под стражу.

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