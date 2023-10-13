Юноши избили и обворовали жителя Каменского, вышедшего утром купить сигареты

Мужчина вышел утром купить сигарет, но на него напали молодые ребята.
Преступление произошло под утро 12 октября, уточнили в областной полиции. 47-летний мужчина выбрался на улицу, чтобы купить сигарету в киоске возле дома. Вскоре к нему подошли юноши, которые попросили закурить. Горожанин угостил их табаком, за это молодые люди его ударили, а когда пострадавший упал — забрали золотой браслет, часы, деньги и кольцо.
После этого юноши скрылись, а мужчина обратился к участковому.
Впоследствии хулиганов разыскали. Нападающими оказались местные юноши, 17 и 20 лет. Подростка ранее судили за грабеж. Похищенные вещи у них изъяли. Обеим объявили о подозрении в совершении кражи и взяли под стражу.
Читайте также:
Автор:
В Новомосковске массово воруют розы.
К счастью, никто не пострадал.
В Криничанском районе на подростка упал бетонный блок.
Неприятный инцидент произошел на Победе.
Жителей Красного Камня испугали звуками салюта.
В сети напомнили о временах, когда через нынешний проспект Гагарина ездили поезда.
В Днепре раскрыли тайну озера, расположенного посреди жилых кварталов.
В Новомосковске массово воруют розы.
В Днепре показали первый ломбард в городе, проработавший почти столетие.
Первые дома на современной улице Мечникова в Днепре стали появляться в конце XIX века. Улица называлась Тихая и возводились тут преимущественно небольшие домики высотой максимум в два этажа. Все они были доходными домами.
К счастью, никто не пострадал.
Житель Днепра продавал россиянам оборудование для военных баз.
Теперь командиру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
В Днепре растет дерево, которое посадил своими руками Дмитрий Яворницкий.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!