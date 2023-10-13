В Днепре задержали командира взвода, который требовал от военных 600 тыс. грн взятки

В Днепре полиция задержала командира взвода за вымогательство 600 тыс. грн взятки от четырех своих подчиненных — по 150 тыс. грн от каждого. За неуплату фигурант обещал препятствовать при прохождении службы и последующем начислении средств за выполнение боевых задач.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В служебном автомобиле правонарушителя обнаружили деньги, полученные в качестве взятки, два пистолета, антидроновое ружье и другие вещественные доказательства. Во время обыска по месту его проживания было обнаружено 20 новых коптеров, зарядную станцию EcoFlow и патроны.
Задержанному грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 368 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.
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