В Днепре мужчина лег под колеса маршрутки

Там мужчина лег под колеса маршрутки, которая как раз стояла на остановке.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
Водитель автобуса пытался успокоить горожанина и убрать его из проезжей части. В конце концов ему это удалось, и общественный транспорт поехал дальше.
Почему мужчина себя так вел – неизвестно.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в патрульную полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что информация не поступала.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Авиационной затруднено движение: причина.
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