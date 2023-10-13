В Днепре мужчина лег под колеса маршрутки

Сегодня, 13 октября, в Днепре на улице Степана Бандеры (ранее – Шмидта) произошел странный инцидент.

Там мужчина лег под колеса маршрутки, которая как раз стояла на остановке.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Водитель автобуса пытался успокоить горожанина и убрать его из проезжей части. В конце концов ему это удалось, и общественный транспорт поехал дальше.

Почему мужчина себя так вел – неизвестно.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в патрульную полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что информация не поступала.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Авиационной затруднено движение: причина.

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