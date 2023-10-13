В Днепре показали 90-летнюю сосну, которую посадил своими руками Яворницкий (ФОТО)

Днепровский краевед Максим Кавун опубликовал фотографию сосны, которую, вероятно, посадил известный историк Дмитрий Яворницкий. Дерево растет вблизи его усадьбы. По подсчетам специалистов, сосне не менее 90 лет.
Это единственное уцелевшее дерево, которое «видело» Яворницкого.
Историческое дерево – символ. Сосна, — посаженная руками Дмитрия Яворницкого, единственное уцелевшее «его» дерево в его Усадьбе, — как своеобразный символ. Она олицетворяет казацкий характер. Историческое дерево, которому по меньшей мере 90 лет – почтенного возраста, – пишет Максим Кавун на своей Facebook-странице.
Дерево почтенного возраста и частично потеряло крону, впрочем, его ствол еще крепкий.
Дерево живет вопреки ветрам и стихиям. Символ жизни академика Дмитрия Яворницкого. Символ того, что нужно иметь внутри четкий внутренний стержень, и идти вперед вопреки несогласиям. Символ того, что нужно стоять и нужно устоять! – пишет краевед.
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