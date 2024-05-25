Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Бывший нападающий «Днепра» Довбик трижды забил «Гранаде» и повторил рекорд Шевченко

Бывший нападающий «Днепра» Довбик трижды забил «Гранаде» и повторил рекорд Шевченко

Сегодня 10:23
просмотров

Бывший нападающий "Днепра" Артем Довбик совершил хет-трик в матче с Гранадой (7:0).

Новости Днепра про Бывший нападающий

Теперь у форварда «Жироны» 24 гола в Ла Лиге, что позволило ему выйти на первое место в бомбардирском зачете.

Украинец опередил игрока Вильярреала Александера Серлота на 1 забитый мяч.

Команда Артема давно обеспечила себе место в Лиге Чемпионов на следующий сезон и в матче с «Гранадой» партнеры делали все возможное, чтобы Довбик стал лучшим бомбардиром сезона.

Довбик стал первым за последние 20 лет, кому удалось забить 20+ голов за сезон в топ-дивизионе европейского чемпионата.

В прошлом сезоне нападающий забил те же 24 гола, но в составе СК Днепр-1. 

Только Андрей Шевченко среди украинцев в сезонах 2000/2001 и 2003/2004 забивал 24 гола серии А.

Читайте также:

 

Новости Днепра про Бывший нападающий Українська Новости Днепра про Бывший нападающий Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области во время пожара погиб мужчина
    Новости Днепра
    Сегодня 09:24
    В Днепропетровской области во время пожара погиб мужчина

    В Днепропетровской области пенсионер погиб во время пожара.

    Враг утром ударил по Никополю дроном-камикадзе
    Новости Днепра
    Сегодня 08:41
    Враг утром ударил по Никополю дроном-камикадзе

    Оккупанты снова обстреливали Днепропетровщину.

    В Днепре автохам на мопеде ударил охранника супермаркета
    Новости Днепра
    Вчера 21:32
    В Днепре автохам на мопеде ударил охранника супермаркета

    В Днепре возле супермаркета произошел конфликт.

    В Днепре в течение июня будут многим выключать газ: адреса
    Новости Днепра
    Вчера 20:52
    В Днепре в течение июня будут многим выключать газ: адреса

    В Днепре анонсировали масштабные отключения газа.

    Последние новости

    Как выбрать идеальный фильтр для воды: важные детали
    Как выбрать идеальный фильтр для воды: важные детали

    Полезная информация!

    Сегодня 10:31
    3
    просмотров
    В Днепропетровской области во время пожара погиб мужчина
    В Днепропетровской области во время пожара погиб мужчина

    В Днепропетровской области пенсионер погиб во время пожара.

    Сегодня 09:24
    3
    просмотров
    Враг утром ударил по Никополю дроном-камикадзе
    Враг утром ударил по Никополю дроном-камикадзе

    Оккупанты снова обстреливали Днепропетровщину.

    Сегодня 08:41
    1
    просмотров
    Тепло, как летом: сегодня днепрян ждет хорошая погода
    Тепло, как летом: сегодня днепрян ждет хорошая погода

    Отличного дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров
    «Творил до конца»: в Кривом Роге во время репетиции на сцене театра скончался его директор
    «Творил до конца»: в Кривом Роге во время репетиции на сцене театра скончался его директор

    В Кривом Роге на Днепропетровщине скончался директор Криворожского академического городского театра музыкально-пластических искусств "Академия движения".

    Вчера 21:58
    2
    просмотров
    В Днепре автохам на мопеде ударил охранника супермаркета
    В Днепре автохам на мопеде ударил охранника супермаркета

    В Днепре возле супермаркета произошел конфликт.

    Вчера 21:32
    8
    просмотров
    В Днепре в течение июня будут многим выключать газ: адреса
    В Днепре в течение июня будут многим выключать газ: адреса

    В Днепре анонсировали масштабные отключения газа.

    Вчера 20:52
    6
    просмотров
    Котики-археологи и шаманки: в центре Днепра появились необычные рисунки
    Котики-археологи и шаманки: в центре Днепра появились необычные рисунки

    Недавно улицы Днепра пополнились новыми художественными шедеврами, на этот раз возле Днепропетровского исторического музея имени Дмитрия Яворницкого.

    Вчера 20:42
    28
    просмотров
    Света будет больше: как будут выключать электричество в Днепре 25 мая
    Света будет больше: как будут выключать электричество в Днепре 25 мая

    В Днепре снова будут выключать электричество, но не весь день.

    Вчера 19:54
    4
    просмотров
    Lego создали конструкторы достопримечательностей Украины, чтобы собрать деньги на восстановление школы на Днепропетровщине
    Lego создали конструкторы достопримечательностей Украины, чтобы собрать деньги на восстановление школы на Днепропетровщине

    К сожалению, это лимитированная коллекция.

    Вчера 19:29
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх