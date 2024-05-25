Бывший нападающий «Днепра» Довбик трижды забил «Гранаде» и повторил рекорд Шевченко

Бывший нападающий "Днепра" Артем Довбик совершил хет-трик в матче с Гранадой (7:0).

Теперь у форварда «Жироны» 24 гола в Ла Лиге, что позволило ему выйти на первое место в бомбардирском зачете.

Украинец опередил игрока Вильярреала Александера Серлота на 1 забитый мяч.

Команда Артема давно обеспечила себе место в Лиге Чемпионов на следующий сезон и в матче с «Гранадой» партнеры делали все возможное, чтобы Довбик стал лучшим бомбардиром сезона.

Довбик стал первым за последние 20 лет, кому удалось забить 20+ голов за сезон в топ-дивизионе европейского чемпионата.

В прошлом сезоне нападающий забил те же 24 гола, но в составе СК Днепр-1.

Только Андрей Шевченко среди украинцев в сезонах 2000/2001 и 2003/2004 забивал 24 гола серии А.

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