Юнаки побили та обікрали мешканця Кам’янського, який вийшов зранку купити цигарки

У Кам'янському юнаки пограбували дорослого чоловіка

Чолов’яга вийшов зранку купити цигарок, але на нього напали молоді хлопці.

Злочин стався під ранок 12 жовтня, уточнили в обласній поліції. 47-річний чоловік вибрався на вулицю, щоб купити цигарок в кіоску біля дому. Згодом до нього підійшли юнаки, які попросили позичити сигарети. Містянин пригостив їх тютюном, за це молодики його вдарили, а коли постраждалий впав – забрали золотий браслет, годинник, гроші та обручку.

Після цього юнаки втекли, а чоловік звернувся до дільничного.

Згодом хуліганів розшуками. Нападниками виявилися місцеві юнаки, 17 та 20-років. Підлітка раніше вже судили за грабіж. Викрадені речі у них вилучили. Обом оголосили про підозру у вчиненні крадіжки та взяли під варту.

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