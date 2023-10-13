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  • Юнаки побили та обікрали мешканця Кам’янського, який вийшов зранку купити цигарки

Юнаки побили та обікрали мешканця Кам’янського, який вийшов зранку купити цигарки

Сьогодні 19:19
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У Кам'янському юнаки пограбували дорослого чоловіка

Новости Днепра про Юнаки побили та обікрали мешканця Кам'янського, який вийшов зранку купити цигарки

Чолов’яга вийшов зранку купити цигарок, але на нього напали молоді хлопці. 

Злочин стався під ранок 12 жовтня, уточнили в обласній поліції. 47-річний чоловік вибрався на вулицю, щоб купити цигарок в кіоску біля дому. Згодом до нього підійшли юнаки, які попросили позичити сигарети. Містянин пригостив їх тютюном, за це молодики його вдарили, а коли постраждалий впав – забрали золотий браслет, годинник, гроші та обручку. 

Після цього юнаки втекли, а чоловік звернувся до дільничного. 

Згодом хуліганів розшуками. Нападниками виявилися місцеві юнаки, 17 та 20-років. Підлітка раніше вже судили за грабіж. Викрадені речі у них вилучили. Обом оголосили про підозру у вчиненні крадіжки та взяли під варту.

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Новости Днепра про Юнаки побили та обікрали мешканця Кам'янського, який вийшов зранку купити цигаркиУкраїнська

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