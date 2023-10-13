“Існує з часів льодовикової ери”: у Дніпрі розкрили локацію таємного озера про яке мало хто знає

У Дніпрі розкрили таємницю озера, яке розташоване посеред житлових кварталів.

Якщо про такі популярні локації, як озеро в парку Глоби та мініставок біля церкви на Перемозі-6 знають усі, то про існування цієї водойми майже ніхто не здогадується. Дніпрянин Олексій розкрив таємницю озера, яке знаходиться неподалік від бізнес-центрів та відомих ресторанів.

Як виявилося, на Перемозі є ще одне озеро. Розташоване воно за “Кубом” навпроти “Бартоломео”.

Глибина водойми 2 метри, але за розмірами озеро більше схоже на величезну калюжу. Втім, у ставку навіть водяться мальки та карасики. Проте для відпочинку чи риболовлі ця локація не підходить. Вода брудна, а поруч бігають щури.

Дніпряни кажуть, що раніше тут плавали качки та гуси, але зараз через сильне забруднення, птахи облітають водойму стороною.

Ніхто достеменно не знає скільки років цьому озеру, але містяни жартують про те, що воно з’явилося за часів льодовикового періоду.

Воно дууууже брудне. Раніше тут плавало багато гусей.

Ви зробили дуже гарні світлини, в житті воно не таке велике, як здається, раніше там навіть плавали качки.

Його б почистити.

Знаємо, знаємо … дивно, що не заростає. Колись воно було за парканом і по чутках зариблялося кимось, – розповідають дніпряни.

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