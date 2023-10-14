В полиции рассказали о последствиях артиллерийских обстрелов Никополя

О последствиях обстрелов рассказали в пресс-службе Нацполиции.
Повреждены коммунальное предприятие, девять частных домов, три хозяйственных постройки, автотранспорт, служебный автомобиль спасателей, заборы и линии электросетей, — говорится в сообщении.
Во многих помещениях разбиты стекла и есть другие разрушения.
Мы недавно сообщали о пострадавших работниках ГСЧС, на месте обстрела.
Повреждения частных предприятий, агросооружения и автомобиль.
Открыто уголовное производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
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