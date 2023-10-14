В полиции рассказали о последствиях артиллерийских обстрелов Никополя

Вчера под обстрелом тяжелой артиллерии и БПЛА был Никопольский район.

О последствиях обстрелов рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Повреждены коммунальное предприятие, девять частных домов, три хозяйственных постройки, автотранспорт, служебный автомобиль спасателей, заборы и линии электросетей, — говорится в сообщении.

Во многих помещениях разбиты стекла и есть другие разрушения.

Мы недавно сообщали о пострадавших работниках ГСЧС, на месте обстрела.

Повреждения частных предприятий, агросооружения и автомобиль.

Открыто уголовное производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

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