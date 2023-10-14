ГБР подозревает бывшего командира в/ч из Днепра в незаконном отчуждении павильонов на набережной

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
Установлено, что полковник в марте 2022 г. издал приказы о принудительном отчуждении имущества в пользу подразделений его воинской части, — говорится в сообщении.
В документе не было указано, для каких именно подразделений предназначено имущество.
После появления документа павильоны были захвачены и разобраны под охраной одного из добровольческих формирований Днепровской территориальной громады.
Это формирование не имело никакого отношения ни к воинской части, ни к государственным органам.
По предварительным данным ущерб нанесен на 21 млн гривен.
Бывшему командиру в/ч уведомлено о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
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