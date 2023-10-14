В Днепре «заминировали» детский сад и IT академию

Объекты обследовали и никаких взрывных предметов не обнаружили. Бригады спасателей ГСЧС не привлекались.

Также на почту компьютерной академии IT STEP пришло письмо с аналогичным сообщением.

На электронный ящик СБУ пришло письмо о заминировании КЗО «Учебно-воспитательный комплекс № 71» Специализированная школа художественно-архитектурного направления (детский сад).

Об этом сообщает портал городского совета.

За прошедшие сутки поступило два сообщения о заминировании в Днепре.

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