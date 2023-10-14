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У Дніпрі “замінували” дитячий садок та IT академію

Сьогодні 10:36
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За минулу добу надійшло два повідомлення про замінування у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі

Про це повідомляє портал міської ради.

На електронну скриньку СБУ прийшов лист про замінування КЗО “Навчально-виховний комплекс № 71 “Спеціалізована школа художньо-архітектурного напрямку (дитячий садок).

Також на пошту комп’ютерної академії IT STEP прийшов лист з аналогічним повідомленням.

Об’єкти обстежили та жодних вибухових предметів не знайшли. Бригади рятувальників ДСНС не залучались.

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