У Дніпрі “замінували” дитячий садок та IT академію

Про це повідомляє портал міської ради.
На електронну скриньку СБУ прийшов лист про замінування КЗО “Навчально-виховний комплекс № 71 “Спеціалізована школа художньо-архітектурного напрямку (дитячий садок).
Також на пошту комп’ютерної академії IT STEP прийшов лист з аналогічним повідомленням.
Об’єкти обстежили та жодних вибухових предметів не знайшли. Бригади рятувальників ДСНС не залучались.
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