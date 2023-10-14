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  • На Дніпропетровщині з вантажівки через ДТП вилилося 500 літрів пального

На Дніпропетровщині з вантажівки через ДТП вилилося 500 літрів пального

Сьогодні 09:55
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Серйозне ДТП сталося у смт Покровське Синельниківського району.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з вантажівки через ДТП вилилося 500 літрів пального

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Водій вантажівки Mercedes-Benz не впорався з керуванням і автомобіль перегорнувся набік.

З пошкодженого паливного бака вилилось близько 500 літрів палива на проїжджу частину.

Рятувальники промили проїжджу частину, щоб запобігти аварійним ситуаціям.

Внаслідок аварії загиблих та травмованих немає.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині з вантажівки через ДТП вилилося 500 літрів пальногоУкраїнська

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