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На Днепропетровщине мужчина избил 66-летнюю мать до смерти

Сегодня 14:54
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В городе Кривой Рог Днепропетровской области мужчина убил 66-летнюю мать.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина избил 66-летнюю мать до смерти

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Страшное преступление произошло 12 октября на территории Покровского района города.

Полиция задержала 45-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к смерти женщины.

Мотивы содеянного не разглашаются.

Мужчину задержали на основании ч. 2 ст. 121 УК (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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