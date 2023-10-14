На Днепропетровщине мужчина избил 66-летнюю мать до смерти

Полиция задержала 45-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к смерти женщины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

За прошедшие сутки поступило два сообщения о заминировании в Днепре.

Бывший командир воинской части из Днепра подозревается в незаконном отчуждении…

Вчера под обстрелом тяжелой артиллерии и БПЛА был Никопольский район.

В Днепре в парке Глобы уродилась кукуруза.

В полиции рассказали о последствиях артиллерийских обстрелов Никополя Вчера под обстрелом тяжелой артиллерии и БПЛА был Никопольский район. 3 просмотров

ГБР подозревает бывшего командира в/ч из Днепра в незаконном отчуждении павильонов на набережной Бывший командир воинской части из Днепра подозревается в незаконном отчуждении двух крупных торговых павильонов на набережной города. 2 просмотров

В Днепре «заминировали» детский сад и IT академию За прошедшие сутки поступило два сообщения о заминировании в Днепре. 2 просмотров