На Днепропетровщине мужчина избил 66-летнюю мать до смерти

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Страшное преступление произошло 12 октября на территории Покровского района города.
Полиция задержала 45-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к смерти женщины.
Мотивы содеянного не разглашаются.
Мужчину задержали на основании ч. 2 ст. 121 УК (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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