Ему останется 26 навсегда: на фронте погиб житель Днепропетровщины

Об этом сообщил Чкаловский старостат в Facebook.
С грустью сообщаем, что 10 октября 2023 года, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства от рук российских оккупантов, возле села Клищиевка Донецкой области, героически погиб наш односельчанин Заслонов Артем Викторович, — говорится в сообщении.
Мужчина был в составе 93-й ОМБР «Холодный Яр», где служил старший водитель — гранатометчик.
Мужчина играл в местном ФК «Чкалово» на любительском уровне и закончил профессиональный лицей по специальности электросварщик.
Редакция выражает глубокие соболезнования семье и близким Героя.
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