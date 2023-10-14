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  • Часть урожая успели утащить: в Днепре в парке Глобы теперь растет кукуруза

Часть урожая успели утащить: в Днепре в парке Глобы теперь растет кукуруза

Сегодня 13:48
просмотров

В Днепре в парке Глобы уродилась кукуруза.

Новости Днепра про Часть урожая успели утащить: в Днепре в парке Глобы теперь растет кукуруза

Новости Днепра про Часть урожая успели утащить: в Днепре в парке Глобы теперь растет кукуруза

Горожане уже давно привыкли, что в парке постоянно растет что-нибудь съедобное, теперь неожиданно уродилась кукуруза.

Об этом сообщает Telegram-канал Днепр областной.

Еще раньше между кустами разрослись кабачки и тыква.

В Департаменте парков и рекреаций заявили, что специально овощи никто не рассаживал.

Скорее всего, семена появились и дали урожаи благодаря птицам.

В департаменте заботятся за садом, но кто-то уже успел утащить несколько кочанов.

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