Часть урожая успели утащить: в Днепре в парке Глобы теперь растет кукуруза

Горожане уже давно привыкли, что в парке постоянно растет что-нибудь съедобное, теперь неожиданно уродилась кукуруза.
Об этом сообщает Telegram-канал Днепр областной.
Еще раньше между кустами разрослись кабачки и тыква.
В Департаменте парков и рекреаций заявили, что специально овощи никто не рассаживал.
Скорее всего, семена появились и дали урожаи благодаря птицам.
В департаменте заботятся за садом, но кто-то уже успел утащить несколько кочанов.
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