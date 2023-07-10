Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Сбербанк с 1 сентября перестанет выплачивать соцпомощь и пенсию: кого это касается

Сбербанк с 1 сентября перестанет выплачивать соцпомощь и пенсию: кого это касается

Сегодня 16:23
просмотров

С 1 сентября Сбербанк не будет выплачивать пенсии и другие соцвыплаты пенсионерам и ВПЛ.

Новости Днепра про Сбербанк с 1 сентября перестанет выплачивать соцпомощь и пенсию: кого это касается

Об этом говорится в сообщении на сайте Сбербанка.

В финучреждении сообщили, что с 1 сентября Сбербанк возвращает требование об обязательном прохождении физической идентификации для пенсионеров и людей, получающих адресную помощь для ВПЛ.

Для того чтобы после 1 сентября получить выплаты на карту, необходимо прийти в ближайшее отделение Сбербанка и пройти идентификацию.

Идентификацию нужно было проходить и раньше, но на время коронавирусного карантина эта процедура была отменена. 1 июля все ограничения, связанные с COVID-19, сняли.

Как отметили в банке, в соответствии с постановлением Кабмина №637 от 05.11.2014 пенсионерам – внутренне перемещенным лицам, имеющим электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), и получателям социальной (адресной) помощи – внутренне перемещенным лицам необходимо проходить физическую идентификацию Сбербанка каждые шесть месяцев.

До получения ЭПП пенсионеры – внутренне перемещенные лица должны проходить физическую идентификацию в любом отделении Сбербанка каждые три месяца.

Как пройти физическую идентификацию – инструкция

Сначала человек должен обратиться в отделение Сбербанка. С собой нужно взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карточку или основное ЭПП.

Показать работнику Сбербанка одновременно основной платежной карточки или основного ЭПП и паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Выполнить любую операцию, которая требует ввода ПИН-кода с использованием карты или основного ЭПП.

Что ждет тех, кто не прошел идентификацию

Если этого не сделать – ваши счета заблокируют. Снова пользоваться картой и получать выплаты можно только пройдя идентификацию.

Новости Днепра про Сбербанк с 1 сентября перестанет выплачивать соцпомощь и пенсию: кого это касаетсяУкраїнська Новости Днепра про Сбербанк с 1 сентября перестанет выплачивать соцпомощь и пенсию: кого это касаетсяРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Жительница Днепра почти год получала пенсию вместо своего умершего отца
Новости Днепра
06.07.2023 15:50
Жительница Днепра почти год получала пенсию вместо своего умершего отца

Дочь почти год получала пенсию своего умершего отца.

Что делать, если выплаты для переселенцев задерживаются: куда звонить и куда идти в Днепре
Новости Днепра
29.06.2023 15:50
Что делать, если выплаты для переселенцев задерживаются: куда звонить и куда идти в Днепре

На протяжении 2023 года государство продолжит финансовую поддержку переселенцев. Деньги…

Как в Днепре оформить е-больничный: алгоритм действий
Новости Днепра
17.05.2023 17:38
Как в Днепре оформить е-больничный: алгоритм действий

С конца 2021 года в Украине действует система электронных больничных…

Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 мая 2023 года
Новости Днепра
01.05.2023 17:40
Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 мая 2023 года

Месяц май принесет жителям Днепра и всей Украины немало нововведений.…

Последние новости

Нужна помощь: полиция Днепропетровщины разыскивает свидетелей покушения на жизнь мужчины
Нужна помощь: полиция Днепропетровщины разыскивает свидетелей покушения на жизнь мужчины

Преступление произошло 5 июля около 13.00 у озера между селами Попасное и Надеждовка Новомосковского района.

Сегодня 19:45
3
просмотров
Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, — Генштаб
Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, — Генштаб

Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, а сами успешно атакуют в Запорожской области. Также защитникам удалось уничтожить одно средство противовоздушной обороны оккупантов.

Сегодня 19:15
3
просмотров
ВСУ за неделю освободили 14 кв. км территории, — Минобороны
ВСУ за неделю освободили 14 кв. км территории, — Минобороны

Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 4 кв. км на востоке и на 10,2 кв. км - на юге.

Сегодня 18:45
2
просмотров
ФИФА не признала «Днепр-1» правопреемником «Днепра»: некоторые игроки не получат деньги
ФИФА не признала «Днепр-1» правопреемником «Днепра»: некоторые игроки не получат деньги

Дисциплинарный комитет ФИФА не признал "Днепр-1" спортивным правопреемником ФК "Днепр".

Сегодня 18:38
4
просмотров
В Кривом Роге 11-летний мальчик катался на велосипеде и попал в реанимацию: ребенок в тяжелом состоянии
В Кривом Роге 11-летний мальчик катался на велосипеде и попал в реанимацию: ребенок в тяжелом состоянии

В воскресенье, 9 июля, в Кривом Роге на улице Маршака произошел несчастный случай.

Сегодня 17:57
7
просмотров
Исчезнувшая гостиница на Липинского в Днепре: ресторан на балконе и официанты в черных фраках (ФОТО)
Исчезнувшая гостиница на Липинского в Днепре: ресторан на балконе и официанты в черных фраках (ФОТО)

Более 100 лет назад, когда город получил толчок к промышленному развитию в населенном пункте открывались не только различные магазины, но и множество гостиниц. Большинство зданий отелей не дожило до наших дней. Одна из дорогих гостиниц находилась на нынешней улице Вячеслава…

Сегодня 17:46
8
просмотров
В Днепре в прибрежном сквере нашли попугая (ВИДЕО)
В Днепре в прибрежном сквере нашли попугая (ВИДЕО)

Еще один пернатый беглец.

Сегодня 16:56
6
просмотров
В Днепре на Татарской мужчина застрелил собаку: что говорят в полиции
В Днепре на Татарской мужчина застрелил собаку: что говорят в полиции

Сегодня, 10 июля, в Днепре произошел ужасный инцидент.

Сегодня 16:46
5
просмотров
Донором стал 4-летний мальчик: в Украине впервые провели трансплантацию сердца 6-летнему ребенку
Донором стал 4-летний мальчик: в Украине впервые провели трансплантацию сердца 6-летнему ребенку

Операция прошла успешно.

Сегодня 15:43
3
просмотров
В Днепре нетрезвый водитель Nissan совершил ДТП на Набережной Победы: подробности от патрульных
В Днепре нетрезвый водитель Nissan совершил ДТП на Набережной Победы: подробности от патрульных

В воскресенье, 9 июля, на Набережной Победы произошло серьезное ДТП.

Сегодня 15:14
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх