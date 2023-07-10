Сбербанк с 1 сентября перестанет выплачивать соцпомощь и пенсию: кого это касается

Об этом говорится в сообщении на сайте Сбербанка.

В финучреждении сообщили, что с 1 сентября Сбербанк возвращает требование об обязательном прохождении физической идентификации для пенсионеров и людей, получающих адресную помощь для ВПЛ.

Для того чтобы после 1 сентября получить выплаты на карту, необходимо прийти в ближайшее отделение Сбербанка и пройти идентификацию.

Идентификацию нужно было проходить и раньше, но на время коронавирусного карантина эта процедура была отменена. 1 июля все ограничения, связанные с COVID-19, сняли.

Как отметили в банке, в соответствии с постановлением Кабмина №637 от 05.11.2014 пенсионерам – внутренне перемещенным лицам, имеющим электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), и получателям социальной (адресной) помощи – внутренне перемещенным лицам необходимо проходить физическую идентификацию Сбербанка каждые шесть месяцев.

До получения ЭПП пенсионеры – внутренне перемещенные лица должны проходить физическую идентификацию в любом отделении Сбербанка каждые три месяца.

Как пройти физическую идентификацию – инструкция

Сначала человек должен обратиться в отделение Сбербанка. С собой нужно взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карточку или основное ЭПП.

Показать работнику Сбербанка одновременно основной платежной карточки или основного ЭПП и паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Выполнить любую операцию, которая требует ввода ПИН-кода с использованием карты или основного ЭПП.

Что ждет тех, кто не прошел идентификацию

Если этого не сделать – ваши счета заблокируют. Снова пользоваться картой и получать выплаты можно только пройдя идентификацию.