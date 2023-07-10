В Днепре на Рабочей через 8 месяцев демонтировали вторую советскую звезду: что будет вместо нее

В Днепре спустя 8 месяцев сняли советскую звезду со шпиля дома на улице Рабочей.

В эти выходные в Днепре убрали советскую звезду, возвышающуюся на шпиле дома по улице Рабочей. В прошлом году это сооружение пострадало от ракетных ударов, поэтому вместе с демонтажем тоталитарного символа заодно отреставрируют фасад дома.

В частности, планируется заменить окна в нежилой части башни и восстановить элементы лепнины. Для этого их армируют специальной сеткой, а затем оштукатурят и подготовят к покраске. Эти работы планируют завершить через месяц.

Что касается советской звезды, то ее спилили, а на этом месте хотят установить трезубец. Однако его еще должны вылить на заводе, так что увидеть государственный символ на шпиле можно будет только через месяц, когда завершат строительные работы.

Напомним, в ноябре 2022 года сняли первую советскую звезду, вместо которой установили трезубец.

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