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Ощадбанк з 1 вересня перестане виплачувати соцдопомогу та пенсію: кого це стосується

Сьогодні 16:23
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З 1 вересня Ощадбанк не виплачуватиме пенсії та інші соцвиплати пенсіонерам та ВПО.

Новости Днепра про Ощадбанк з 1 вересня перестане виплачувати соцдопомогу та пенсію: кого це стосується

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ощадбанку. 
 
У фінустанові повідомили, що з 1 вересня Ощадбанк відновлює вимогу про обов’язкове проходження фізичної ідентифікації для пенсіонерів та людей, які отримують адресну допомогу для ВПО. 
 
Тож для того, щоб після 1 вересня отримати виплати на картку, необхідно прийти до найближчого відділення Ощадбанку та пройти ідентифікацію. 
 
Ідентифікацію треба було проходити й раніше, але на час коронавірусного карантину цю процедуру скасували. 1 липня усі обмеження пов’язані з COVID-19 зняли.
 
Як зазначили в банку, відповідно до постанови Кабміну  №637 від 05.11.2014 пенсіонерам – внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги – внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні шість місяців.
 
До отримання ЕПП пенсіонери – внутрішньо переміщені особи мають проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні три місяці.

Як пройти фізичну ідентифікацію – інструкція 

 

Спочатку людина повинна звернутися до відділення Ощадбанку. З собою треба взяти паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП.

Показати працівнику Ощадбанку одночасно основної платіжної картки або основного ЕПП та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Виконати будь-яку операцію, яка вимагає введення ПІН-коду з використанням картки або основного ЕПП.

Що чекає на тих, хто не пройшов ідентифікацію 

Якщо цього не зробити – ваші рахунки заблокують. Знову користуватися карткою та отримувати виплати можна лише пройшовши ідентифікацію. 

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Новости Днепра про Ощадбанк з 1 вересня перестане виплачувати соцдопомогу та пенсію: кого це стосуєтьсяУкраїнська Новости Днепра про Ощадбанк з 1 вересня перестане виплачувати соцдопомогу та пенсію: кого це стосуєтьсяРусский

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