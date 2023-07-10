В Днепре с 11 по 21 июля будут отключать газ: все адреса

До конца июля в Днепре запланировано еще несколько отключений газа. Причина – плановые ремонтные работы.
Заметим, что газ в дома обещают дать сразу после окончания работ. Обратите внимание! Жители домов, где запланировали ремонтные работы, должны обеспечить доступ к газифицированным помещениям.
С 11 по 21 число в Днепре будут отключать газ по следующим адресам:
пр. Богдана Хмельницкого, 126, 126/а, 128, 130, 132, 132/а, 134, 136, 138, 140/г
ул. Кобзарская, 12-14, 16-19
пр. Свободы, 227, 229, 231, 233, 237, 239, 247, 249, 261, 275/б
ул. Чукотская, 1, 3, 12, 13
ул. Инженерная, 7а
ул. Электрическая, 30
пр. Леси Украинки, 10, 12, 14
пр. Леси Украинки, 18, 20, 22, 24
ул. Надежды Алексеенко, 15
пгт. Слобожанское
После 21 числа отключений в Днепре не запланировано. Жителям Днепровского района еще дважды выключат газ из-за плановых работ.
ул. И. Франко, 1, 1а, 5, 9, 15, 19, 25, 27, 29, 33, 33а, 37, 37б, 41, 42, 46а, 52, 54, 55, 65, 69
с. Николаевка
ул. Новая, 2-7, 9
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