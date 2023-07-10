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В Днепре с 11 по 21 июля будут отключать газ: все адреса

Сегодня 09:31
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Ищите свой адрес и готовьтесь.

Новости Днепра про В Днепре с 11 по 21 июля будут отключать газ: все адреса

До конца июля в Днепре запланировано еще несколько отключений газа. Причина – плановые ремонтные работы.

Заметим, что газ в дома обещают дать сразу после окончания работ. Обратите внимание! Жители домов, где запланировали ремонтные работы, должны обеспечить доступ к газифицированным помещениям.

С 11 по 21 число в Днепре будут отключать газ по следующим адресам:

11.07.2023 года

пр. Богдана Хмельницкого, 126, 126/а, 128, 130, 132, 132/а, 134, 136, 138, 140/г

12.07.2023 года

ул. Кобзарская, 12-14, 16-19
пр. Свободы, 227, 229, 231, 233, 237, 239, 247, 249, 261, 275/б
ул. Чукотская, 1, 3, 12, 13

18.07.2023 года

ул. Инженерная, 7а

19.07.2023 года

ул. Электрическая, 30

20.07.2023 года

пр. Леси Украинки, 10, 12, 14

21.07.2023 года

пр. Леси Украинки, 18, 20, 22, 24
ул. Надежды Алексеенко, 15
пгт. Слобожанское

После 21 числа отключений в Днепре не запланировано. Жителям Днепровского района еще дважды выключат газ из-за плановых работ.

Подгородное

20.07.2023 года

ул. И. Франко, 1, 1а, 5, 9, 15, 19, 25, 27, 29, 33, 33а, 37, 37б, 41, 42, 46а, 52, 54, 55, 65, 69
с. Николаевка

с. Сурско-Литовское
28.07.2023 года

ул. Новая, 2-7, 9

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Новости Днепра про В Днепре с 11 по 21 июля будут отключать газ: все адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре с 11 по 21 июля будут отключать газ: все адресаРусский

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