В Днепре 10 июля некоторые трамваи и троллейбусы сменили маршрут

Сегодня, 10 июля, в Днепре трамвайный маршрут №15 не будет курсировать. В связи с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевская по направлению просп. Нигояна также внесены изменения в работу некоторых автобусных маршрутов

А именно:

№146-Б будет осуществлять объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов;

№157-А будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;

№156, №156-А, №90 будут осуществлять объезд по схеме: ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;

№75-К будет осуществлять объезд по схеме: Криворожское шоссе – ул. Криворожская – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы.

Изменения, связанные с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке ул. Киевской и ул. Мерзленко.

Также трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат свою работу раньше. Последние отправки с конечных остановок.

Трамвай №18:

– от ДЕВЗа в 20:21;

– от ж/м Левобережный-3 в 21:00.

Трамвай №19:

– от пл. Старомостова в 19:56;

– от ж/м Левобережный-3 в 20:52.

Троллейбус №20:

– от ул. Европейской в 20:20;

– от ж/м Левобережный-3 в 20:59

Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на перекрестке просп. Мира с ул. Николая Михновского.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: