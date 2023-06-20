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  • С 1 июля в Украине возвращают налоги на топливо: на сколько подорожает бензин и дизель

С 1 июля в Украине возвращают налоги на топливо: на сколько подорожает бензин и дизель

Сегодня 15:48
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В начале полномасштабной войны парламент почти полностью отменил акциз на горючее.

Новости Днепра про С 1 июля в Украине возвращают налоги на топливо: на сколько подорожает бензин и дизель

До вторжения он находился на уровне 20%, в марте 2022 года его снизили до 7%. Тогда, по мнению законодателей, такой шаг был необходим, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, сдержать резкое повышение цен и стимулировать ввоз топлива из Европы.

Уже в сентябре 2022 года налоги на топливо частично повысили, а с 1 июля Верховная Рада намерена вернуть их в полном объеме, что может привести к подорожанию горючего на заправках.

На сколько могут вырасти цифры на стеллах АЗС, рассказали в Центре общественного мониторинга и контроля.

По словам инвестиционного банкира Сергея Фурса, возвращение акциза на горючее во время войны является правильным шагом, который поможет пополнить государственную казну.

Налоговые льготы являются в принципе ошибочным решением во время войны. Учитывая, что все налоги, которые платят украинцы, идут на финансирование армии. Поэтому мы возвращаемся к нормальности – ситуация, которая была до начала войны, – отметил Фурса.

Стремительного роста стоимости горючего с 1 июля ожидать не стоит, считает энергетический эксперт Геннадий Рябцев. Кроме того, он не будет одновременным и одинаковым для всех сетей АЗС. Все из-за разных цепочек поставок и ценовых политик сетей.

Поэтому в одних сетях может быть и 10 гривен подорожания бензина, а в других – 15 гривен. Конечно, все переводится на конечного потребителя. У нас нет альтруистов, которые будут из собственного кармана платить больше налогов. Это будет переведено на розничную цену, – объясняет эксперт.

Акциз на бензин с 1 июля должен вырасти более чем вдвое. Со 100 евро за 1000 литров до 213 евро. На дизель со 100 евро до 140, на сжиженный газ налог не изменится. По прогнозу директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, бензин подорожает в среднем на 11 гривен за литр (на 19 июня средняя цена бензина А-95 составляет 47,54 грн, А-92 — 48,8 грн/литр), дизель – на 7 гривен (средняя цена 19 июня – 43,27 грн/литр), автогаз – на 3 грн (19 июня стоил 21,91 грн).

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Новости Днепра про С 1 июля в Украине возвращают налоги на топливо: на сколько подорожает бензин и дизельУкраїнська Новости Днепра про С 1 июля в Украине возвращают налоги на топливо: на сколько подорожает бензин и дизельРусский

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