Із 1 липня в Україні повертають податки на пальне: на скільки здорожчає бензин та дизель

На початку повномасштабної війни парламент майже повністю скасував акциз на пальне.

До вторгнення від перебував на рівні 20%, у березні 2022 його знизили до 7%. Тоді, на думку законодавців, такий крок був необхідний, щоб стабілізувати ситуацію на ринку, стримати різке підвищення цін та стимулювати ввезення пального з Європи.

Уже у вересні 2022 року податки на пальне частково підвищили, а з 1 липня Верховна Рада має намір повернути їх у повному обсязі, що може призвести до подорожчання пального на заправках.

На скільки можуть зрости цифри на стелах АЗС, розповіли у Центрі громадського моніторингу та контролю.

За словами інвестиційного банкіра Сергій Фурса, повернення акцизу на пальне під час війни є правильним кроком, який допоможе поповнити державну скарбницю.

Податкові пільги є в принципі помилковим рішенням під час війни. Враховуючи те, що всі податки, які платять українці, йдуть на фінансування армії. Тому тут ми повертаємося до нормальності – ситуація, яка була до початку війни, – відзначив Фурса.

Різкого зростання вартості пального з 1 липня очікувати не варто, вважає енергетичний експерт Геннадій Рябцев. Крім того, воно не буде одночасним й однаковим для всіх мереж АЗС. Усе через різні ланцюжки поставок та цінові політики мереж.

Тому в одних мережах може бути і 10 гривень подорожчання бензину, а в інших – 15 гривень. Звісно ж, все перекладається на кінцевого споживача. У нас немає альтруїстів, які будуть з власної кишені платити більше податків. Це буде перекладено на роздрібну ціну, — пояснює експерт.

Акциз на бензин із 1 липня має зрости більш як вдвічі. Зі 100 євро за 1000 літрів до 213 євро. На дизель — зі 100 євро до 140, на скраплений газ податок не зміниться. За прогнозом директора консалтингової групи А–95 Сергія Куюна, бензин здорожчає в середньому на 11 гривень за літр (станом на 19 червня середня ціна бензину А-95 становить 47,54 грн, А-92 – 48,8 грн/літр), дизель – на 7 гривень (середня ціна 19 червня – 43,27 грн/літр), автогаз – на 3 грн (19 червня коштував 21,91 грн).

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