Томатний сік, субпродукти та сир: скільки вони коштують в мережах АТБ, «Варус» та «Сільпо» - Днепр Инфо
Томатний сік, субпродукти та сир: скільки вони коштують в мережах АТБ, «Варус» та «Сільпо»
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Сегодня 15:15

Ціни на той самий товар у різних рітейлах Дніпра можуть відрізнятися на 5-10 грн, а товар зі знижками в одній торговій мережі можуть продавати за такою самою ціною без акцій та знижок в іншій.

Новости Днепра про Томатний сік, субпродукти та сир: скільки вони коштують в мережах АТБ, «Варус» та «Сільпо»

Журналісти dnepr.info цього тижня вирішили порівняти вартість таких продуктів: томатного соку виробника «Наш Сік», курячої печива «Наша Ряба», фасованого сиру «Моцарелла» марки «Ферма», персиків та сметани «Простоквашино», жирністю 20%. Порівнювати ціни ми будемо у таких торгових мережах: АТБ, «Варус» та «Сільпо».

Сир «Ферма» у «Сільпо» коштуватиме 67,99 грн за 180 грам. У «Варусі» він коштує 53,9 грн. В АТБ такого сиру на прилавках немає.

Новости Днепра про Томатний сік, субпродукти та сир: скільки вони коштують в мережах АТБ, «Варус» та «Сільпо»

У «Сільпо» діє акція на персики, їх віддають за ціною 61,6 грн за кіло. Без знижки ціна товару становить 70 грн. У «Варусі» найдешевші персики знайшлися за ціною 69,9 грн. за кіло. В АТБ персики за акцією коштують 64,95 грн за кіло, без знижки – 69,9 грн.

Новости Днепра про Томатний сік, субпродукти та сир: скільки вони коштують в мережах АТБ, «Варус» та «Сільпо»

Сік томатний «Наш Сік» у «Сільпо» коштуватиме 50,99 грн за 950 мл. у «Варусі» цей сік коштуватиме 47,9 грн. В АТБ ціна аналогічна вартості соку у «Варусі».

Новости Днепра про Томатний сік, субпродукти та сир: скільки вони коштують в мережах АТБ, «Варус» та «Сільпо»

Куряча печінка виробника «Наша Ряба» в «Сільпо» обійдеться 71,69 грн за 650 грам. У «Варусі» за неї просять 64,9 грн. В АТБ курячої печінки цього виробника за даними сайту магазину немає.

Новости Днепра про Томатний сік, субпродукти та сир: скільки вони коштують в мережах АТБ, «Варус» та «Сільпо»

За сметану «Простоквашино» жирністю 20% у «Сільпо» просять 44,99 грн за 350 грам. У «Варусі» вона коштує 41,2 грн. в АТБ сметана «Простоквашино» є, але в іншій упаковці – пластиковому стаканчику та трохи меншої ваги – у ньому 325 грам. Коштує така сметана 45,3 грн

Новости Днепра про Томатний сік, субпродукти та сир: скільки вони коштують в мережах АТБ, «Варус» та «Сільпо»

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Новости Днепра про Томатний сік, субпродукти та сир: скільки вони коштують в мережах АТБ, «Варус» та «Сільпо»Українська Новости Днепра про Томатний сік, субпродукти та сир: скільки вони коштують в мережах АТБ, «Варус» та «Сільпо»Русский

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