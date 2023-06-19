Огляд парків Соборного району Дніпра: де можна погуляти у тиші, погодувати качок та покататися на велосипеді

У Шевченківському районі Дніпра знаходиться одразу кілька парків: Богдана Хмельницького, Глоби, 40-річчя визволення Дніпра та Писаржевського. Журналісти dnepr.info дізнались, що можна побачити в цих парках та куди йти з дитиною, а куди – просто побродити серед дерев та кущів.

Парк Богдана Хмельницького знаходиться на однойменному проспекті. Тут є лавочки, сміттеві баки, дитячі майданчики та багато місця для прогулянки. У парку можна зустріти мам з колясками, собачників, велосипедистів та тих, хто просто ходить алеями. Не дивляись на близьке розташування до проїжджої частини у парку досить тихо.

У парку багато зелених дерев, а посеред нього стоїть пам’ятник Богдану Хмельницькому.

Парк 40-річчя визволення Дніпра знаходиться неподалік парку Богдана Хмельницького. Це невеликий парк із меморіалом загиблим у Другій світовій війні солдатам. Цей парк – колишній цвинтар. Перші могили з’явилися тут 1917 року.

Крім меморіалу загиблим солдатам у парку є могила одного з найвідоміших архітекторів Дніпра Олександра Красносельського, який проектував ЦУМ, корпуси вузів міста, ДК Ілліча та багато інших будівель-символів Дніпра. Парк на місці цвинтаря вирішено було створити у 1960-х роках.

У парку є дитячий майданчик, багато місця для прогулянок, ростуть дерева, кущі та кілька клумб.

Парк Писаржевського знаходиться між двома проспектами – Богдана Хмельницького та Поля. Парк невеликий, але у ньому є місце для прогулянок, занять спортом, встановлений невеликий дитячий майданчик, міні-футбольне поле.

У парку дуже багато лавок, є зелені тінисті алеї, стоять баки для сміття. У центрі парку як арт-об’єкти можна побачити кілька блискучих кубів. Тут також багато сміттевих урн та встановлені сучасні ліхтарі.

Парк Глоби – один із найперших та найстаріших парків міста. Раніше це був Казенный сад, де росли сотні унікальних дерев і кущів з усього світу. Сьогодні парк гостро потребує реконструкції, проте продовжує залишатися однією з улюблених зелених зон мешканців Дніпра.

Здебільшого сюди приходять батьки з дітьми – у парку є різні атракціони, дитячі гойдалки, озеро з качками, у літній період працює дитяча залізниця. У парку багато лав. Також у парку можна зустріти бігунів та велосипедистів. Також тут знаходиться пам’ятник Лазарю Глобі – засновнику зеленої зони.

фото: Департамент парків та рекреацій міськради Дніпра, відкриті джерела

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